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Группа компаний "ЯРИСС-мет" металлические изделия и мебель

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Группа компаний "ЯРИСС-мет" металлические изделия и мебель

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Группа компаний «ЯРИСС-мет» приветствует Вас на нашем официальном сайте!

Мы начали свою работу в 2012 году и специализируемся на продаже металлической мебели для промышленных, государственных организаций, коммунальной сферы, учебных и медицинских учреждений.

 

 

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Компания ЯРИСС-Мет динамично и стабильно развивается, благодаря профессиональному и сплоченному коллективу.

Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы к конструктивному диалогу с новыми партнёрами и покупателями.

Мы предлагаем выгодные цены без привязки к объему и несем ответственность за то, чтобы каждый клиент был доволен своим выбором.

 

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  Ассортимент мебели                                                                                          и оборудования

 

 

 

 

 

 Каталог продукции включает: 

 

Шкафы различных модификаций: для архивов и офисов, бухгалтерские, шкафы для раздевалок,  спортивных заведений, картотеки, оружейные
 

 

Надежные взломостойкие и огнестойкие сейфы различных моделей

 

Металлические стеллажи и тележки различной грузоподъемности для складов, логистических центров, транспортных терминалов
 

 

Оборудование для производства— верстаки, инструментальные шкафы и сушильные шкафы, тележки и тумбы,                                                    производственные столы

 

Мебель из металла для медицинских учреждений и частных клиник
 

 

Мебель на металлокаркасе для школ, учебных и образовательных учреждений – парты, стулья, стеллажи для библиотеки, столы                              и лавки для столовой

                                   

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                                   Помимо оснащения и поставок изделий для складов, медицинских и учебных заведений,                                     мы занимаемся изготовлением оборудования для ЖКХ и благоустройства.

У нас можно купить:

 

 Почтовые ящики

Почтовые ящики
 

Мусорные баки и уличные урны   

Мусорные баки и уличные урны
 

Клапаны для мусоропроводов 

Клапаны для мусоропроводов

Лавки и скамейки 

Лавки и скамейки
 

Оснащение для парковок  

Оснащение для парковок

 

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Наши преимущества

Наша компания работает напрямую с крупнейшими производителями металлической, школьной и медицинской мебели и предоставляет гарантию качества и практичности изделий.

В компании «ЯРИСС» удобно купить металлическую мебель            от производителя в Нижнем Новгороде по выгодным ценам              с доставкой заказов по всей России, в Беларусь и Казахстан.

 

 

 

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Наши менеджеры самостоятельно рассчитают стоимость доставки товара в крупных транспортных компаниях             и предложат клиенту более быстрый и недорогой способ доставки.

Мы выполним оперативную доставку вашего заказав любой город РФ транспортной компанией на Ваш выбор: «Деловые Линии», «ПЭК», «Балтийская Служба доставки», «Кашалот», «Скиф-Карго»«CDEK» и др.

 
 

 

 

 

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                                                                                    Почему покупатели выбирают                                                          «ЯРИСС-мет»?

 

 

 

 

 

 

 

Девятилетний опыт работы позволяет нам справляться                и с мелкими, и с крупными заказами в срок
 

 

Предлагаем разумную стоимость мебели и оборудования                  для предприятий разного формата
 

 

Консультируем и помогаем                при выборе продукции под ваши потребности и задачи

 

Для постоянных и оптовых покупателей действует гибкая система скидок и бонусов
 

 

Гарантия от 12 до 24 месяцев          (в зависимости от позиции).
 

 

Продукция сертифицирована            и имеет регистрационные удостоверения.

 

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Выполняем оперативную доставку товаров со склада          в Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске и других городах России.

Заказывая нашу продукцию, вы обеспечиваете себе экономию средств и времени, приобретаете надежного партнера.

 

 

 

                                                                                       Позвоните или напишите,                                                                                                                                                      чтобы получить подробную информацию о товарном ряде,                                                               ценах и наличии нужных товаров.

 

 

Контакты:

 

Телефон:

+7(800)707-22-82

+7(902)682-06-22

+7(831)216-40-13

 
 

 

Email:
yariss@yariss-met.ru

 

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Металлическая мебель
Производственная мебель
Стеллажи
Складское оборудование

Собираетесь приобрести металлическую мебель? Тогда вы попали по адресу! Компания ЯРИСС предлагает вашему вниманию огромный выбор изделий различного назначения, востребованных на отечественном рынке. Являясь производителем, мы можем предложить своим клиентам конкурентоспособные цены.

Вы оптовый или розничный покупатель? В нашем каталоге есть все необходимое для решения ваших конкретных задач. Выбирайте! Металлические шкафы, стеллажи, оборудование для уборки и благоустройства, многоместные секции, парковочное оборудование, школьная мебель, кресла и стулья, офисная и производственная мебель – это далеко не полный перечень изделий, создаваемых нашими специалистами. Безупречные эксплуатационные и эстетические характеристики мебели обусловлены применением современных экологичных материалов и прогрессивных технологий, а также многоступенчатым контролем на всех этапах производства. Наши изделия ценятся за стильный дизайн, прочность и надежность конструкции, эргономичность, устойчивость ко внешним воздействиям и долговечность. Вся продукция сертифицирована и соответствует действующим стандартам.

Мы предоставляем своим клиентам уникальную возможность приобрести необходимые предметы металлической мебели в одном месте. А это немаловажно! Вам не нужно тратить время на поиски специализированных магазинов и переплачивать за сомнительный товар! Не можете определиться с выбором? Это не проблема! Наши менеджеры предоставят подробную информацию по заинтересовавшим вас позициям и предложат подходящие варианты под ваши условия и предпочтения. Мы организуем оперативную доставку заказа в любой регион России выбранным вами способом. Связаться с нами очень легко – на сайте или по одному из указанных телефонов. Будем рады увидеть вас в числе своих покупателей!

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