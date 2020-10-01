Компания ЯРИСС-Мет динамично и стабильно развивается, благодаря профессиональному и сплоченному коллективу.

Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы к конструктивному диалогу с новыми партнёрами и покупателями.

Мы предлагаем выгодные цены без привязки к объему и несем ответственность за то, чтобы каждый клиент был доволен своим выбором.