Группа компаний "ЯРИСС-мет" металлические изделия и мебель
Группа компаний «ЯРИСС-мет» приветствует Вас на нашем официальном сайте!
Мы начали свою работу в 2012 году и специализируемся на продаже металлической мебели для промышленных, государственных организаций, коммунальной сферы, учебных и медицинских учреждений.
Компания ЯРИСС-Мет динамично и стабильно развивается, благодаря профессиональному и сплоченному коллективу.
Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы к конструктивному диалогу с новыми партнёрами и покупателями.
Мы предлагаем выгодные цены без привязки к объему и несем ответственность за то, чтобы каждый клиент был доволен своим выбором.
Ассортимент мебели и оборудования
Каталог продукции включает:
Помимо оснащения и поставок изделий для складов, медицинских и учебных заведений, мы занимаемся изготовлением оборудования для ЖКХ и благоустройства.
У нас можно купить:
Наши преимущества
Наша компания работает напрямую с крупнейшими производителями металлической, школьной и медицинской мебели и предоставляет гарантию качества и практичности изделий.
В компании «ЯРИСС» удобно купить металлическую мебель от производителя в Нижнем Новгороде по выгодным ценам с доставкой заказов по всей России, в Беларусь и Казахстан.
Наши менеджеры самостоятельно рассчитают стоимость доставки товара в крупных транспортных компаниях и предложат клиенту более быстрый и недорогой способ доставки.
Мы выполним оперативную доставку вашего заказав любой город РФ транспортной компанией на Ваш выбор: «Деловые Линии», «ПЭК», «Балтийская Служба доставки», «Кашалот», «Скиф-Карго»«CDEK» и др.
Почему покупатели выбирают «ЯРИСС-мет»?
Выполняем оперативную доставку товаров со склада в Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске и других городах России.
Заказывая нашу продукцию, вы обеспечиваете себе экономию средств и времени, приобретаете надежного партнера.
Позвоните или напишите, чтобы получить подробную информацию о товарном ряде, ценах и наличии нужных товаров.
Контакты:
+7(800)707-22-82
+7(902)682-06-22
+7(831)216-40-13